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Из летописи московской погоды 2 сентября



ИА "Метеоновости" / 09:49 Воскресенье, 2 сентября



Второй день сентября продолжает радовать жителей Москвы и области теплой и солнечной погодой. Но не стоит забывать о том, что погода в этот день бывала разной.



Например, в 1942 году под утро было холодно, как глубокой осенью, 1,9 градуса. А день 2 сентября 1995 года вошел в историю, как по-июльски теплый, термометры показали 28,7 градуса. Не обходилось и без сильных дождей. До 42,5 мм осадков выпало в городе в 1930 году, это более половины месячной нормы, которая для сентября составляет 65 мм. В 1992 году гремели грозы. До 18 м/с ветер усиливался в 1978 году.



В прошлом, 2017 году, температура воздуха была на 4 градуса выше климатической нормы. Ночью минимальная температура в Москве составила 11,4 градуса, а днем воздух прогрелся до 22,5 градуса. Было солнечно.



Сегодня в Москве при переменной облачности осадков не ожидается, ветер слабый. В дневные часы воздух прогреется до 24..26 градусов. / meteonovosti.ru /



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