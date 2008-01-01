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ИА "Метеоновости" / 09:46 Воскресенье, 2 сентября



Утро воскресного дня встретило москвичей и гостей столицы солнцем. В 9 часов утра на главной метеостанции города температура воздуха составила +19.5 градусов, на центре, на Балчуге, чуть прохладнее, +19.2, в районе ТСХА +18, Тушино, +18.4, а в районе МГУ столбик термометра приближается к отметке +18 (+17.8). Атмосферное давление повышенное 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха около 63%, в районе ВДНХ слабая дымка. Ветер восточный, юго-восточный, слабый. / meteonovosti.ru /



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