Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
2 сентября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:43 Воскресенье, 2 сентября

  Предстоящим днем в столичном регионе сохранится антициклональный характер погоды. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 24..26, по области 21..26 градусов. Ветер слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм рт ст, что выше нормального. Относительная влажность воздуха около 40%.

Такие погодные условия благоприятны для большинства людей и не сказываются отрицательно на самочувствии людей с различными хроническими заболеваниями. Комфортно при такой погоде чувствуют себя метеозависимые люди с заболеваниями суставов и позвоночника. Из-за повышенного атмосферного давления день может стать трудным для метеочувствительных людей с заболеваниями сердца и сосудов. Возможны "скачки" артериального давления вплоть до сосудистых кризов, ухудшение самочувствия у лиц, перенесших инфаркт миокарда и инсульт. Повышается риск учащения приступов стенокардии, мигрени, может появиться раздражительность, утомляемость, головные боли, нарушение сна. Людям, входящим в группу риска, особенно пожилого возраста, рекомендуется заблаговременно принять лекарства, нормализующие давление, постараться дать организму максимальный отдых. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
3:00
местное
+12
Вс.
2 сен.
+26
Пн.
3 сен.
+25
Вт.
4 сен.
+25
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Гилберт		 -4
Тянь-Шань

некомфортное место: Беллинсгаузен
комфортное место: Тете

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100