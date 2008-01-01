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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:43 Воскресенье, 2 сентября



Предстоящим днем в столичном регионе сохранится антициклональный характер погоды. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 24..26, по области 21..26 градусов. Ветер слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм рт ст, что выше нормального. Относительная влажность воздуха около 40%.



Такие погодные условия благоприятны для большинства людей и не сказываются отрицательно на самочувствии людей с различными хроническими заболеваниями. Комфортно при такой погоде чувствуют себя метеозависимые люди с заболеваниями суставов и позвоночника. Из-за повышенного атмосферного давления день может стать трудным для метеочувствительных людей с заболеваниями сердца и сосудов. Возможны "скачки" артериального давления вплоть до сосудистых кризов, ухудшение самочувствия у лиц, перенесших инфаркт миокарда и инсульт. Повышается риск учащения приступов стенокардии, мигрени, может появиться раздражительность, утомляемость, головные боли, нарушение сна. Людям, входящим в группу риска, особенно пожилого возраста, рекомендуется заблаговременно принять лекарства, нормализующие давление, постараться дать организму максимальный отдых. / meteonovosti.ru /



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