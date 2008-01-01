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Неспокойная погода в Северо-Западном районе



ИА "Метеоновости" / 13:41 Суббота, 1 сентября



В Северо-Западном районе погода разнообразная. С одной стороны, погодные условия в регионе определяет антициклон, а с другой - вмешиваются атмосферные фронты. 31 августа именно с атмосферными фронтами и были связаны сильные дожди (до 39 мм) в Карелии и в Ненецком автономном округе (до 16 мм). А в Мурманской области и в Республике Коми воздух при безоблачном небе под утро остывал до -1 градуса.



2 сентября погодные условия существенно не изменятся. В Карелии местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха в ночные часы 9..14 градусов, местами до 4. В Мурманской области местами небольшие дожди, ночью 3..8 тепла, при прояснении заморозки до -2 градусов. В Коми и в Ненецком автономном округе местами небольшие дожди, заморозки до 0..-1 градуса. / meteonovosti.ru /



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