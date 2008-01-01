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Новости погоды

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Циклон захватил южные районы Сибири

ИА "Метеоновости" / 13:29 Суббота, 1 сентября

  Активный циклонический вихрь не оставляет в покое южные районы Сибири. Дожди и грозы почти повсеместно, и на западе, и на востоке. До 32 мм осадков выпало в Бурятии, в Томской области количество осадков достигло 24 мм. Дождливо было в юго-восточных областях Западной Сибири, на юге Красноярского края и в Иркутской области.

2 сентября циклонический вихрь не остановится на достигнутом, центр его переместится на северо-восток. На улучшение погодных условий рассчитывать не приходится. Дожди и грозы ожидаются в юго-восточных областях Западной Сибири, местами сильные, в отдельных районах порывы ветра до 18 м/с. Дожди, грозы и порывистый ветер не минуют и юг Красноярского края. В Иркутской области и в Забайкалье также пройдут дожди различной интенсивности, местами с грозами. / meteonovosti.ru /
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