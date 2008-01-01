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Россыпь рекордов на ЕТР



ИА "Метеоновости" / 13:10 Суббота, 1 сентября



Последний день лета выдался на ЕТР очень теплым. Температура воздуха превышала привычные показатели на 4-6 градусов, а в южных районах аномалия температуры доходила и до 8 градусов. В такой ситуации не обходится без температурных рекордов. На этот раз городами-рекордсменами стали Елец, где воздух прогрелся до 31,6 градуса, Тамбов 32,4. Жарко было и в Крыму. В Ялте 30,6 градуса, в Феодосии 35,0, в Симферополе 35,4 градуса.



2 сентября жаркая погода сохранится в средней полосе ЕТР и на юге. Впереди новые рекорды. / meteonovosti.ru /



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