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Новости погоды

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Северный Кавказ во власти атмосферных фронтов

ИА "Метеоновости" / 12:42 Суббота, 1 сентября

  В минувший день, 31 августа, атмосферные фронты пересекали Северо-Кавказский регион. В зоне действия фронтов не обошлось без ливней, града и сильного порывистого ветра. В Михайловском выпало до 43 мм осадков, гремели грозы, выпал град диаметром до 15 мм. В Беслане ветер усиливался до 28 м/с. В Адлере прошел сильный ливень, за час выпало до 66 мм небесной влаги; ливень сопровождался грозами и порывистым ветром. В Хостинском районе над морем наблюдались зарождающиеся смерчи, не достигшие поверхности воды.

2 сентября на улучшение погодных условий рассчитывать не приходится, погоду здесь будет определять барическая ложбина. Да и на высотах неустойчивость велика. Пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В отдельных районах не исключены сильные дожди и град. Усиление ветра до 20-25 м/с в отдельных районах. На участке Анапа-Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. Преобладающая температура воздуха 27..32 градуса, местами до 34, на черноморском побережье 25..30, в районе Туапсе-Сочи до 33 градусов. / meteonovosti.ru /
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