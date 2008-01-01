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ИА "Метеоновости" / 12:26 Суббота, 1 сентября
Влияние антициклона сохраняется в столице. Атмосферное давление выше климатической нормы и составляет 756 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха уменьшилась до 50%, дует слабый ветерок. На небе видны легкие облака верхнего яруса. Температура воздуха на главной станции ВДНХ 21,8 градуса. На Балчуге воздух прогрелся до 22,6 градуса, а на станции МГУ температура немного ниже, 21,7 градуса. / meteonovosti.ru /
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