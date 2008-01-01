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Новости погоды

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На Среднем Урале по-прежнему холодно

ИА "Метеоновости" / 12:09 Суббота, 1 сентября

  В Уральский регион в конце лета пришли заморозки. Сохранятся они еще некоторое время. Температура воздуха ниже привычных значений на 2-3 градуса. И если днем еще тепло, то ночью уже подмораживает до -1..-2 градусов. Ночью 1 сентября воздух в Челябинской области остыло до -1 градуса, а в Свердловской до -2 градусов.

2 сентября регион окажется в передней части циклона. Ночью осадков не ожидается, а днем местами пройдут небольшие дожди, на юго-западе с грозами, ночью и утром в отдельных районах туманы, ночью температура воздуха 2..7 градусов, местами заморозки до -4 градусов, днем 16..21 градус. / meteonovosti.ru /
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