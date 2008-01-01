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На Сахалине ливневые дожди



ИА "Метеоновости" / 11:37 Суббота, 1 сентября



Активный циклонический вихрь и его атмосферные фронты стали причиной проливных дождей и порывистого ветра на Сахалине и на юге Курильской гряды. На южных Курилах 31 августа прошли дожди, выпало до 25 мм небесной влаги. А на юге Сахалина, в зоне действия атмосферных фронтов, осадков было больше. Во время дождя выпало до 80 мм осадков, это более половины месячной нормы. Ветер в порывах достигал 23 м/с. И на достигнутом циклон не успокоится. Дожди ожидаются на острове и в ближайшие дни.



2 сентября центр циклона переместится с южных Курил на северные. На Сахалине местами пройдут небольшие дожди, ветер в порывах усилится до 8-13 м/с, днем воздух прогреется до 13..18, на юге до 22 градусов. На южных Курилах осадков не ожидается, а на северных пройдут дожди, местами сильные. / meteonovosti.ru /



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