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ИА "Метеоновости" / 10:39 Суббота, 1 сентября



В столице малооблачно, осадков нет и не ожидается. Относительная влажность воздуха 62 %. Дует слабый ветерок. Воздух на главной станции ВДНХ прогрелся до 19,5 градуса. На Балчуге теплее, 20,2 градуса, прохладнее в Немчиновке, 18,1. Атмосферное давление выше привычных значений, 756 мм рт. ст. / meteonovosti.ru /



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