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Новости погоды

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Из летописи московской погоды 1 сентября

ИА "Метеоновости" / 10:30 Суббота, 1 сентября

  Начало осени случается при средней температуре 13,5 градуса, под конец месяца норма +8,3 градуса. Норма осадков для сентября в Москве 65 мм. Самый сухой сентябрь достался 1882 году, выпало 7,9 мм осадков, а самый мокрый случился в 2013 году: 187,2 мм. Утро 1 сентября в далеком 1880 году запомнилось низкой температурой +2,1 градуса, а в 1938 году день был жарким: 30,8 градусов. Больше всего дождя выпало в 2013 году: 31,0 мм.

В прошлом, 2017 году температура воздуха была 14,6, минимальная под утро 7,5, а максимальная после полудня 22,0. Осадков в этот день не было. / meteonovosti.ru /
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