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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:56 Суббота, 1 сентября



В первый осенний день в Московском регионе ожидается замечательная погода: теплая и без осадков. Воздух в столице прогреется до 24..26 градусов, по области до 21..26. Ветер слабый. Атмосферное давление подрастет до отметки 755 мм рт ст, что существенно выше нормального. Относительная влажность воздуха около 40%.



В дневные часы возможно формирование кислородного дефицита в воздухе. Повышенный фон атмосферного давления и условия гипоксии являются нагрузочными внешними факторами. В группе риска метеозависимые люди с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего это состояния после перенесенных острых сосудистых нарушений, гипертоническая болезнь, вегетативные и психо-эмоциональные дисфункции, при которых могут отмечаться симптомы ухудшения общего состояния, спазмы сосудов сопровождающиеся приступами стенокардии, головными болями иногда вплоть до кризовых приступов.



Постараться уменьшить чрезмерные физические нагрузки, посвятить время отдыху на природе, не забывать контролировать артериальное давление, принять лекарственные средства, рекомендованные врачом. / meteonovosti.ru /



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