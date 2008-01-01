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Тайфун "JEBI" направляется в Восточно-Китайское море



ИА "Метеоновости" / 14:10 Пятница, 31 августа



Сильнейший ветер вблизи к центру тайфуна, его скорость до 55 м/с, а в порывах до 75 м/с, смещается на запад, преодолевая за сутки примерно 500 км. К островам Рюкю он приблизится 3 сентября, при этом скорость ветра останется очень высокой: до 45-50 м/с. Давление в центре вихря на данное время 915 гПа, и таким оно же останется в ближайшие три дня. / meteonovosti.ru /



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