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Новости погоды

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Приморские дожди продолжаются

ИА "Метеоновости" / 13:12 Пятница, 31 августа

  Выход очередного циклона с северо-востока Китая на Приморский край и дальневосточные острова вызвал обильные дожди. Накануне в Сахалинской области местами выпало до 69-76 мм осадков за сутки. Причем дожди шли повсеместно. В Приморском крае местами до 39 мм, это на станции Чугуевка. Во Владивостоке дожди прошедших суток оказались небольшими, за сутки выпало 6 мм. Но в целом в краевом центр за август норма по осадкам была перевыполнена. Уже выпало 256 мм, что составляет 164% от нормы.

Последний циклон попал у берегов Приморья под высотную ложбину, что замедлило его смещение, и поэтому центр циклона, направляющийся на Камчатку, доберется туда лишь через два-три дня. А 1 сентября на Курилах очень сильные дожди с этим же циклоном. В Приморье новый циклон вызовет обильные дожди в начале следующей недели. / meteonovosti.ru /
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