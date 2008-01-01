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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:43 Пятница, 31 августа

  В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 21..22 градуса, Северном 21..23 градуса, Северо-восточном 21..22 градуса, Восточном 19..21 градус, Юго-восточном 18..20 градусов, Южном 19..22 градуса, Юго-западном 19..21 градус, Западном 20..22 градуса, Северо-западном 21..23 градуса.

В Зеленограде переменная облачность без осадков, температура воздуха 22 градуса, на территории Новой Москвы переменная облачность без осадков, температура воздуха 20..21 градус. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+22
Пт.
31 авг.
+26
Сб.
1 сен.
+27
Вс.
2 сен.
+29
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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тёплое место: холодное место:
+47
Эль-Насирия		 -3
Беллинсгаузен

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Риверсайд

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