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Новости погоды
В Западной Сибири ожидаются заморозки
ИА "Метеоновости" / 12:37 Пятница, 31 августа
Погода Западной Сибири вполне по сезону. Диктует условия погоды антициклон с центром над средним Уралом. А территории Западной Сибири достается восточная периферия антициклона. Воздух по этому боку антициклона проступает с севера, и не только у поверхности земли, но и в средней тропосфере, где воздушный поток направлен от Диксона прямиком на Алтай. Из-за ясного неба, в ночные часы происходит очень интенсивное выхолаживание. В результате уже накануне воздух остывал до 0..+5 градусов. Ближайшее ночи ожидается в Омской области местами до 0..-5, в Тюменской +2..+7, в Ханты-Мансийском а.о. до -2..+3 градусов. До -4 градусов может понизиться температура в Новосибирской и Томской областях местами до -4 градусов. / meteonovosti.ru /
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