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Новости погоды

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О температурных рекордах на севере и юге России

ИА "Метеоновости" / 11:58 Пятница, 31 августа

  Аномально теплая погода сохраняется на Европейской территории России и в Якутии. Вот и рекордные значения температуры случились накануне именно в этих регионах. На арктическом побережье Якутии, в Тикси +19,7, в предыдущий в 1999 году, 19,1. На станции Чара 27,7, предыдущий в 2016 году: 25,6. До рекордного значения +31,1 градуса поднимались столбики термометров в Ельце. И в Крыму, на станции Ялта до 33,0 градуса. Самая высокая температура прошедшего дня в Краснодарском крае, на станции Лабинск: +37,9 градуса.

Краснодарский край утром 31 августа отличился и очень сильным дождем. На станции Горячий Ключ, за 2 час и 12 минут, до 8 утра, выпало 90,3 мм, при этом всего за 15 минут, с 06.28 до 06.43 количество составило 30 мм. Ливень сопровождался грозой, градом диаметром 4 мм и шквалом 16 м/с. Такое явление было предусмотрено с заблаговременностью 22 часа. / meteonovosti.ru /
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