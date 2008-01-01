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Итоги августа и лета в Москве



ИА "Метеоновости" / 11:34 Пятница, 31 августа



лето 2018 года выдалось очень теплым, с дефицитом осадков. По температурному режиму август практически повторил самый жаркий месяц июль.



По данным метеостанции ВДНХ средняя температура сезона оказалась на 2,2 градуса выше климатической нормы. И лето 2018 года вошло в десятку самых теплых за последние 140 лет. Хотя за сезон, по данным на ВДНХ, было всего 3 дня с максимальной температурой выше 30 градусов. А минимальная температура воздуха была выше 20 градусов в 5 случаях за сезон.



Самая высокая температура наблюдалась в центре города в июле, 32,1 градуса.



Лето 2018 года оказалось засушливым, на станции ВДНХ выпало 177,8 мм, при норме 248 мм. Норма по осадкам была выполнена лишь в июле.



Август 2018 года, когда погоду в столичном регионе определяли малооблачные антициклоны, оказался по температуре выше нормы на 3, 5 градуса. На отдельных станциях (Балчуг и МГУ) средняя месячная температура в августе и июле оказалась одинаковой. И этот месяц войдет в число 5 самых теплых за последние 140 лет.



По температурному фону август текущего года сходен с августом 2016 года, кода аномалия превышала 3 градуса. Но существенными были различия в количестве осадков с месячной суммой 167 мм.



В августе 2018 года дефицит осадков наблюдался на большей части Подмосковья, на севере и северо-западе Московской области местами выпало менее 30% от месячной нормы. Норма по осадкам выполнена лишь в Можайске. / meteonovosti.ru /



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