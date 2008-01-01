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Итоги августа и лета в Москве



ИА "Метеоновости" / 11:33 Пятница, 31 августа



лето 2018 года оказалось очень теплым, оно вошло в десятку самых теплых за всю историю наблюдений за погодой. Средняя температура на 2,2 градуса выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха не раз превышала 30 градусов. Наиболее сильно прогревался воздух в центре Москвы, на станции Балчуг в июне до 32,1 градуса, в июле до 32,1, в августе до 31,0. Но лето оказалось засушливым, дефицит по осадкам почти 30%, в целом недобор составил 70 мм, а это сравнимо с месячной нормой июня. Норма осадков была выполнена лишь в июле, 93,1 мм, ли 99%, в июне недобор 25%, в августе выпало лишь 37% от нормы.



Что касается августа, то текущий месяц вошел в пятерку самых теплых, средняя температура на 3,5 градуса выше климатической нормы, и была почти 20 градусов: 19,8. В центре города 21,0 градуса, что на 3,9 градуса выше нормы. Самая низкая температура за месяц была 8,5 градуса 23 числа. Ниже, до 7,1 градуса опускалась лишь окраинах столицы. По температурному фону август текущего года сходен с августом 2016 года, а вот по осадкам они противоположные. Август 2016 году оказался самым влажным за всю историю наблюдений: 167 мм, а текущем году дефицит по осадком 63%, т.е. количество 28,2 мм. / meteonovosti.ru /



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