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Новости погоды

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Последние дожди лета

ИА "Метеоновости" / 10:46 Пятница, 31 августа

  Обильные дожди прошумели в предпоследний летний день на территории Московской области. Таким подарком под конец августа центральная Россия обязана серии атмосферных фронтов, прошествовавших с запада на восток. Грозовые дожди, как правило, выпадают неравномерно, раскаты грома могут накрыть всю территорию области, а вот влага достается не всем. В выигрыше оказались восточные районы Подмосковья. Больше всего влаги и в данном случае, с учетом усиливающейся почвенной засухи, живительной, досталось Электростали. За сутки выпало 30 мм дождя, 17 мм в светлое время и 13 мм в темное. Эта сумма, как и рассчитывали синоптики, составляет примерно треть от месячной нормы. Почти такое же количество осадков выпало на территории Новой Москвы. В Троицке 24,3 мм, в Михайловском 23,4 мм. Но вот на опорной станции Москвы, ВДНХ, за ночь набралось лишь 4 мм, и в конечном итоге за август лишь 28, 3 мм, что составляет всего 37%.

На востоке территории Московской области в первой половине дня еще возможны грозовые дожди. / meteonovosti.ru /
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