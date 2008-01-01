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Из летописи московской погоды 31 августа



ИА "Метеоновости" / 09:52 Пятница, 31 августа



В последний день лета погода нередко удивляет москвичей своим переменчивым нравом. А случалось в этот день всякое. И осень приходила раньше положенного срока, и лето задерживалось. Утро 31 августа в далеком 1885 году отличилось заморозками. Воздух под утро остыл до -1,2 градуса. Это не только абсолютный минимум для этого дня, но и для всего месяца. А в 1890 году день был по-июльски жарким, термометры показали 31,8 градуса. Не обошлось и без сильных осадков, до 27,9 мм небесной влаги выпало в столице в 1998 году. До 21 м/с усиливался ветер в 1986 году. Порывы были зафиксированы на двух станциях.



В прошлом, 2017 году температура воздуха была на градус ниже привычных значений, а контрасты температуры - довольно значительными. Так, ночью было прохладно, в утренние часы термометры показали 6,1 градуса, а уже днем воздух прогрелся до вполне комфортных 19,9 градуса. Осадков в этот день не было. / meteonovosti.ru /



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