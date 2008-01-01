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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:11 Пятница, 31 августа

  Последний день уходящего лета ожидается для Московии с небольшим кратковременным дождём, но теплый. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 3-4 градуса, атмосферное давление значительно не изменится и останется выше нормальных значений.

По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 31 августа при переменной облачности в первой половине дня местами ещё пройдёт небольшой кратковременный дождь. Воздух в столице прогреется до 22..24 градусов, по области до 21..26. Ветер северо-западного направления 5-10 м/с.

Что касается влияния погоды на здоровье: у метеочувствительных людей с неустойчивыми сосудистыми реакциями, чаще у лиц с повышенным артериальным давлением, вегето-сосудистой дистонией, мигренью, могут появиться симптомы недомогания, разбитости, головные боли, снижается активность и ухудшается настроение. Причина, возможно, лежит в незначительных колебаниях атмосферного давления, и они могут вызывать развитие метеопатических реакций.

Повышенная влажность воздуха неблагоприятна для людей, страдающих бронхо-легочными заболеваниями.

Геомагнитный фон 31 августа прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /
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