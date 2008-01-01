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Новости погоды

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Ненастная и ветреная погода в Швейцарии

ИА "Метеоновости" / 13:38 Четверг, 30 августа

  Большая часть территории Европы находится во власти антициклона, но и атмосферным фронтам находится работа. Так, в минувший день, 29 августа, в Швейцарии прошли грозовые дожди в сопровождении порывистого ветра. Ветер в порывах усиливался до 26 м/с, а количество осадков в отдельных кантонах достигло 41 мм.

31 августа в Швейцарии сохранится влияние атмосферных фронтов. Местами пройдут кратковременные дожди, термометры покажут 22..27 градусов. / meteonovosti.ru /
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