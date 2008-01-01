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Новости погоды

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В Северо-Западном районе хозяйничают атмосферные фронты

ИА "Метеоновости" / 13:20 Четверг, 30 августа

  Повышенный фон атмосферного давления сохранялся на северо-западе ЕТР. Но атмосферные фронты внесли весомый вклад в формирование погоды. В ночь с 29 на 30 августа сильные дожди прошли в Ленинградской области. Выпало до 20 мм осадков. В Новгородской области сильные дожди (до 41 мм небесной влаги) сопровождались грозами и порывистым ветром.

31 августа антициклон сохранит влияние в Северо-Западном районе, но и атмосферные фронты не сдадут позиций. Пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ночью термометры покажут 10..15 градусов, местами до 4; днем преобладающая температура воздуха 17..22 градуса. / meteonovosti.ru /
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