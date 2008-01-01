Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
30 августа 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Черноморском побережье небывалая жара

ИА "Метеоновости" / 13:08 Четверг, 30 августа

  Очень жаркая погода сохраняется на Черноморском побережье. Температура воздуха превышает привычные показатели на 4-6 градусов. А воздух прогревается до 32 градусов и выше. В такой ситуации не обходится без температурных рекордов. До 33,1 градуса прогрелся воздух в Одессе, ранее рекорд тепла был зафиксирован в 1927 году. В Феодосии термометры показали 32,6 градуса. В Сочи максимальная температура днем составила 32,8 градуса, а ранее, в 1969 году, столбики термометров дотянулись до отметки 32,6 градуса.

31 августа Черноморское побережье будет находиться во власти атмосферных фронтов. Не обойдется без дождей и гроз, температура воздуха 25..30 градусов, местами до 33. Возможно, этот день пополнит копилку рекордов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+24
Пт.
31 авг.
+26
Сб.
1 сен.
+27
Вс.
2 сен.
+29
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Басра		 -8
Беллинсгаузен

некомфортное место: Гая
комфортное место: Редландс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100