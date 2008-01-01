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На Черноморском побережье небывалая жара



ИА "Метеоновости" / 13:08 Четверг, 30 августа



Очень жаркая погода сохраняется на Черноморском побережье. Температура воздуха превышает привычные показатели на 4-6 градусов. А воздух прогревается до 32 градусов и выше. В такой ситуации не обходится без температурных рекордов. До 33,1 градуса прогрелся воздух в Одессе, ранее рекорд тепла был зафиксирован в 1927 году. В Феодосии термометры показали 32,6 градуса. В Сочи максимальная температура днем составила 32,8 градуса, а ранее, в 1969 году, столбики термометров дотянулись до отметки 32,6 градуса.



31 августа Черноморское побережье будет находиться во власти атмосферных фронтов. Не обойдется без дождей и гроз, температура воздуха 25..30 градусов, местами до 33. Возможно, этот день пополнит копилку рекордов. / meteonovosti.ru /



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