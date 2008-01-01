Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
30 августа 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:49 Четверг, 30 августа

  В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 25..28 градусов, Северном 25..27 градусов, Северо-восточном 26..27 градусов, Восточном 25..27 градусов, Юго-восточном 26..27 градусов, Южном 24..26 градусов, Юго-западном 24..26 градусов, Западном 23..26 градусов, Северо-западном 25..26 градусов.

В Зеленограде переменная облачность без осадков, температура воздуха 24 градуса, на территории Новой Москвы переменная облачность без осадков, температура воздуха 21..26 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+24
Пт.
31 авг.
+26
Сб.
1 сен.
+27
Вс.
2 сен.
+29
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Басра		 -8
Беллинсгаузен

некомфортное место: Гая
комфортное место: Редландс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100