

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные грозовые дожди прошли в Иркутской области



ИА "Метеоновости" / 12:34 Четверг, 30 августа



В Иркутской области продолжаются дожди. Причиной тому - атмосферный фронт, пересекающий регион. 29 августа в области выпало до 35 мм осадков, дожди сопровождались грозами и порывистым ветром.



31 августа атмосферное давление в Иркутской области начнет расти, но влияние атмосферных фронтов не ослабеет. Местами ожидаются небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливневые дожди, грозы. Утром при прояснении туман, при грозах ветер будет усиливаться до 10-15 м/с, ночью термометры покажут 9..14 градусов, при прояснении до 2..7, днем воздух прогреется до 19..24 градусов, при облачной погоде 13..18 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



