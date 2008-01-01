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Новости погоды

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Сильные грозовые дожди прошли в Иркутской области

ИА "Метеоновости" / 12:34 Четверг, 30 августа

  В Иркутской области продолжаются дожди. Причиной тому - атмосферный фронт, пересекающий регион. 29 августа в области выпало до 35 мм осадков, дожди сопровождались грозами и порывистым ветром.

31 августа атмосферное давление в Иркутской области начнет расти, но влияние атмосферных фронтов не ослабеет. Местами ожидаются небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливневые дожди, грозы. Утром при прояснении туман, при грозах ветер будет усиливаться до 10-15 м/с, ночью термометры покажут 9..14 градусов, при прояснении до 2..7, днем воздух прогреется до 19..24 градусов, при облачной погоде 13..18 градусов. / meteonovosti.ru /
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