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На редкость теплое начало осени в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:11 Четверг, 30 августа



Лето заканчивается. А погода в первые выходные осени останется сухой, солнечной и по-июльски теплой.



Днем 31 августа погодные условия в столице вновь станет определять антициклон, но небольшие дожди местами не исключены. Днем при свежем северо-западном ветра уже не жарко, термометры покажут 22..24 градуса.



1 и 2 сентября атмосферное давление продолжит расти, при переменной облачности осадков не ожидается, температура воздуха в Москве ночью 13..15 градусов, днем 24..26. По области минимальная температура 10..15 градусов, максимальная 21..26. Средняя суточная температура превысит норму на 5-6 градусов, и будет соответствовать середине июля.



И 3 сентября, когда столичные школьники начнут новый учебный год, зонты и куртки им не понадобятся.



Редкий сентябрь в Москве может похвастаться столь теплой погодой. Но, чтобы все первые 3 дня сентября были солнечными и такими теплыми - случается впервые за последние 70 лет! / meteonovosti.ru /



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