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Новости погоды

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На станции "Восток" перекрыт очередной температурный минимум

ИА "Метеоновости" / 11:47 Четверг, 30 августа

  Совсем недавно закончилась полярная ночь в Антарктиде, а длится она близ полюса с 23 апреля по 20 августа. Подходит к концу и самый холодный месяц, август. А на станции "Восток" уже зафиксированы два абсолютных минимума, -81,7 градуса - именно настолько остыл воздух на станции 29 августа, днем ранее, 28 августа, было -82,4 градуса. Такие показатели температуры ниже климатической нормы на 12-13 градусов. Но до абсолютного рекорда месяца, -85,2 градуса, дело не дошло. Да и абсолютный максимум -34,9 градуса тоже перекрыть не удалось, хотя 18 августа был зафиксирован максимум дня, -46,5 градуса.

Осадков в этом суровом краю практически не бывает, но уже сейчас выпало до 10 мм, в 5 раз больше климатической нормы. / meteonovosti.ru /
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