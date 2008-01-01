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В Тихом океане действуют тропические циклоны



ИА "Метеоновости" / 10:56 Четверг, 30 августа



Целых 3 тропических циклона образовались в Тихом океане. Все они довольно сильные, но ни один из них не угрожает побережью. Самый сильный и активный, "Jeby", движется в направлении Японии, но островов не достигнет, атмосферное давление в его центре составляет 950 гПа, скорость ветра 45 м/с, в порывах до 60 м/с. "Norman" послабее, ветер в нем 30-35 м/с, а порывы достигают 40 м/с. Вихрь отходит от Калифорнии в океан. "Miriam" кружит юго-восточнее Гавайских островов, давление в центре циклона 990 гПа, а ветер в порывах усиливается до 30 м/с. / meteonovosti.ru /



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