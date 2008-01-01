Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
30 августа 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Тихом океане действуют тропические циклоны

ИА "Метеоновости" / 10:56 Четверг, 30 августа

  Целых 3 тропических циклона образовались в Тихом океане. Все они довольно сильные, но ни один из них не угрожает побережью. Самый сильный и активный, "Jeby", движется в направлении Японии, но островов не достигнет, атмосферное давление в его центре составляет 950 гПа, скорость ветра 45 м/с, в порывах до 60 м/с. "Norman" послабее, ветер в нем 30-35 м/с, а порывы достигают 40 м/с. Вихрь отходит от Калифорнии в океан. "Miriam" кружит юго-восточнее Гавайских островов, давление в центре циклона 990 гПа, а ветер в порывах усиливается до 30 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+23
Чт.
30 авг.
+27
Пт.
31 авг.
+24
Сб.
1 сен.
+26
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Ахваз		 -4
Беллинсгаузен

некомфортное место: Гавар
комфортное место: Апаран

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100