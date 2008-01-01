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Новости погоды

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Из летописи московской погоды 30 августа

ИА "Метеоновости" / 10:22 Четверг, 30 августа

  Подходит к концу август, но температура воздуха всё еще очень высока, превышает климатическую норму на 8-10 градусов. Даже для июля это много. Хотя ночи уже довольно прохладные. Но в истории метеонаблюдений случалось всякое. В далеком 1900 году воздух под утро остыл до 0,6 градуса, а в 1938 году последняя неделя августа была рекордно теплой, 30 августа термометры показали 31,5 градуса. И до этого дня 4 температурных рекорда тоже состоялись в 1938 году.

Сильные дожди прошли в Москве в 1905 году, выпало 23,9 мм осадков. В 1984 году над столицей сгущался туман.

В прошлом, 2017 году, температура воздуха была ниже климатической нормы на градус. Ночью термометры показали 10,8 градуса, да и днем было не очень тепло, 15 градусов, как в сентябре.

Сегодня в середине дня воздух прогреется до 26..28 градусов, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Среднесуточная температура воздуха окажется на 6 градусов выше привычных значений. / meteonovosti.ru /
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