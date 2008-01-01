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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:45 Четверг, 30 августа

  Предстоящим днём в столичном регионе сохранится жаркая погода.

Днем в столице при переменной облачности воздух прогреется до 26..28, в Подмосковье до 23..28 градусов. Во второй половине дня с приближением атмосферного фронта с запада местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточного направления 5-10, местами не исключены порывы до 12-17 м/с. Атмосферное давление около своей климатической нормы. Относительная влажность воздуха около 35%.

В Москве и области погода теплая, среднесуточная температура воздуха выше привычных значений на 5 градусов. Пройдут дожди, которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром. В такую погоду даже здоровые люди могут отмечать раздражительность, сонливость, снижение работоспособности и повышенную утомляемость. Самочувствие людей с нервными расстройствами при грозах заметно ухудшается. Для того, чтобы лучше себя чувствовать, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, чаще бывать на свежем воздухе, совершать посильные физические упражнения, принимать тонизирующие ванны с морской солью, поддержать организм отварами целебных трав и поливитаминами.

30 августа геомагнитный фон преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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