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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:30 Среда, 29 августа
Погоду в Москве и Подмосковье будет определять западная периферия антициклона. При небольшой облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве понизится до 21..23 градусов, по области 18..23. Сохранится южный ветер 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 30%. / meteonovosti.ru /
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