

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:30 Среда, 29 августа



Погоду в Москве и Подмосковье будет определять западная периферия антициклона. При небольшой облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве понизится до 21..23 градусов, по области 18..23. Сохранится южный ветер 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 30%. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



