Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:23 Среда, 29 августа
В 15 часов в Москве малооблачная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном 29..31 градус, Северном 29..30 градусов, Северо-восточном 29..30 градусов, Восточном 29 градусов, Юго-восточном 30..31 градус, Южном 29..30 градусов, Юго-западном 29..30 градусов, Западном 28..30 градусов, Северо-западном 28..30 градусов.
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В Зеленограде переменная облачность без осадков, температура воздуха 29 градусов, на территории Новой Москвы небольшая облачность без осадков, температура воздуха 29..30 градусов. / meteonovosti.ru /