

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:23 Среда, 29 августа



В 15 часов в Москве малооблачная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном 29..31 градус, Северном 29..30 градусов, Северо-восточном 29..30 градусов, Восточном 29 градусов, Юго-восточном 30..31 градус, Южном 29..30 градусов, Юго-западном 29..30 градусов, Западном 28..30 градусов, Северо-западном 28..30 градусов.



В Зеленограде переменная облачность без осадков, температура воздуха 29 градусов, на территории Новой Москвы небольшая облачность без осадков, температура воздуха 29..30 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



