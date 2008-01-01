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На Таймыре сильные дожди и порывистый ветер



ИА "Метеоновости" / 13:22 Среда, 29 августа



Небольшой циклонический вихрь, занявший Таймыр, продолжает портить на полуострове погоду. 28 августа с ним были связаны сильные дожди, выпало до 16 мм осадков, и порывистый ветер, до 19 м/с. На достигнутом циклонический вихрь не остановится. Центр его переместится от центра Таймыра на восток, западную половину полуострова начнет осваивать антициклон. Из-за больших перепадов давления ветер усилится до 18-23 м/с, а в восточной половине пройдут дожди. / meteonovosti.ru /



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