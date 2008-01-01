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Пыльная буря ожидается в Калмыкии



ИА "Метеоновости" / 13:15 Среда, 29 августа



На юге ЕТР снова портится погода. Погодные условия здесь определяет барическая ложбина, по югу Краснодарского края проходит атмосферный фронт. 30 августа местами в регионе пройдут дожди, прогремят грозы. Лишь в Калмыкии и в Астраханской области, на границе антициклона и барической ложбины, осадков не ожидается. Но усилится ветер, до 13-18 м/с. В Калмыкии ожидается пыльная буря, порывы ветра будут достигать 21 м/с. Температура воздуха 31..36 градусов. / meteonovosti.ru /



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