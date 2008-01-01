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В Европе дождливо и ветрено



ИА "Метеоновости" / 12:59 Среда, 29 августа



Погодные условия в Европе далеки от идеальных - погоду здесь определяют циклонический вихрь и его атмосферные фронты. 28 августа сильные дожди прошли в Польше, выпало до 24 мм осадков, в Испании до 25 мм, во Франции количество осадков достигло 29 мм, дожди сопровождались грозами и сильным порывистым ветром.



30 августа циклонический вихрь переместится на Германию. Дожди, местами с грозами, ожидаются в Германии, Австрии и в Польше, Кратковременные дожди возможны в Нидерландах и в Чехии. В Дании пройдут сильные дожди. / meteonovosti.ru /



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