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Новости погоды
Сохранится ли в Москве и области дефицит осадков?
ИА "Метеоновости" / 12:30 Среда, 29 августа
Август в нынешнем году выдался сухим: в Москве и Подмосковье не выпало и половины месячной нормы осадков. В последние дни месяца дожди в столичном регионе пройдут. Но смогут ли они ликвидировать дефицит осадков?
На 29 августа на станции ВДНХ выпало 24,3 мм осадков, при норме 77 мм. Самый весомый вклад в копилку осадков внесли дожди 15 августа, когда за день выпало 14 мм осадков. Последний дождь в Москве с количеством осадков 5 мм прошел 21 августа.
Следующую порцию осадков синоптики ожидают к вечеру 30 августа, с подходом атмосферного фронта с запада. Влияние этого фронта сохранится и в ночь на 31 августа. По расчетам, за процесс на город может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Но и это количество не ликвидирует августовский дефицит.
В Подмосковье существенный дефицит осадков наблюдается на большей части территории. В Истре с начала месяца выпало лишь 10 мм осадков, или 13% от месячной нормы. В Кашире дождей было еще меньше, всего 5 мм, при месячной норме 65 мм. Чуть лучше ситуация на востоке Подмосковья, в Черустях и Павловском Посаде выпало до половины месячной нормы осадков.
Дефицит осадков и высокая температура воздуха повысили степень пожарной опасности в Подмосковье до 4, а местами и 5, самой высокой степени. И лишь "хороший" дождь сможет улучшить ситуацию! / meteonovosti.ru /
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