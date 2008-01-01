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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:24 Среда, 29 августа



В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 28..29 градусов, Северном 28..29 градусов, Северо-восточном 28..29 градусов, Восточном 28..29 градусов, Юго-восточном 28..29 градусов, Южном 27..29 градусов, Юго-западном 28 градусов, Западном 27..29 градусов, Северо-западном 29..30 градусов.



В Зеленограде малооблачно, температура воздуха 28 градусов, на территории Новой Москвы небольшая облачность без осадков, температура воздуха 27..29 градусов. / meteonovosti.ru /



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