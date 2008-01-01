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Новости погоды

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На Чукотке рекордные холода

ИА "Метеоновости" / 12:03 Среда, 29 августа

  Температура воздуха на Чукотке ниже климатической нормы на 4-6 градусов. Атмосферное давление высокое и при безоблачном небе воздух в ночные часы существенно выхолаживается. Так, утром 28 августа в Омолоне утром термометры показали -7,8 градуса. В городе подмораживало и ранее, но во второй декаде месяца было не ниже -1,3 градуса. Да и предыдущий рекорд, оставшийся в 1949 году составляет -6 градусов.

30 августа погоду на большей части территории Чукотку будет определять барический гребень, а восточные районы окажутся в тыловой части циклона. Местами пройдут небольшие дожди, ветер в порывах будет усиливаться до 9-14 м/с, на восточном побережье до 13-18 м/с, температура воздуха в ночные часы 3..8 выше нуля, местами до минус 7 градусов, днем 10..15, в отдельных районах 3..8 тепла. / meteonovosti.ru /
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