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Новости погоды

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Сильные дожди прошли в Амурской области

ИА "Метеоновости" / 11:48 Среда, 29 августа

  В Амурской области, в зоне действия атмосферных фронтов, снова было ненастно и ветрено. 28 и ночью 29 августа прошли сильные дожди, количество осадков в отдельных регионах достигло 39 мм, ветер в порывах усиливался до 23 м/с. Местами прогремели грозы.

30 августа атмосферное давление начнет расти, но без осадков не обойдется. В ночные часы по северу без осадков, а на юге в отдельных районах пройдут небольшие дожди, термометры покажут 8..13 градусов, в южных районах 11..16, днем погоду будет определять барический гребень, ожидается солнечная погода, местами ветер в порывах может усилиться до 14 м/с, температура воздуха по северу 23..28 градусов, по югу 20..25. / meteonovosti.ru /
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