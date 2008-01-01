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Где 28 августа оказалось самым жарким?



ИА "Метеоновости" / 10:50 Среда, 29 августа



В минувший день, 28 августа, в столице было жарко. Этот день стал самым жарким днем с начала августа. Не только в столице, но и в Московской области. Среднесуточная температура превышала привычные показатели на 8 градусов. По данным опорной станции ВДНХ, воздух в Москве прогрелся до 29,9 градуса. На Балчуге было еще жарче, 31 градус. Столь высокая температура необычна для этого периода. Ведь в последней пятилетке августа такое случалось нечасто. До 30 градусов прогревался воздух в 1969 году, 29,3 градуса показали термометры в 1988, в 1992 году в конце месяца было очень тепло, 30 августа 30,4 градуса, 31 августа 29,5 градуса. Всего 3 раза за 70 лет наблюдений!



Жаркая погода отмечалась также в Московской области. 29,9 градуса показали термометры в Кашире, 30 градусов было в Ново-Иерусалиме, 29,5 градуса в Можайске, в Коломне 31,5 градуса. / meteonovosti.ru /



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