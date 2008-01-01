Новости погоды
На Камчатке ожидаются заморозки
ИА "Метеоновости" / 10:25 Среда, 29 августа
В понедельник 27 августа волновой циклон задел юг Камчатки. Существенных осадков он не дал, а вот ветер на мысе Лопатка усиливался в порывах до 21 м/с. Циклон умчался на восток, а с материковой части Дальнего Востока усилилось давление антициклона. По его восточной периферии опускается холодный воздух в ночь на среду и в ранние утренние часы при прояснениях грянут заморозки, в Быстринском, Мильковском, Соболевском, Усть-Камчатском, Елизовском районах до 0..-2 градусов.
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В четверг и пятницу продолжится вторжение арктического воздуха, в ночные и ранние утренние часы заморозки до -5 градусов охватят юг и север Камчатки.
В пятницу, 31 августа на севере полуострова заморозки усилятся до -7 градусов. / meteonovosti.ru /