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Новости погоды

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На Камчатке ожидаются заморозки

ИА "Метеоновости" / 10:25 Среда, 29 августа

  В понедельник 27 августа волновой циклон задел юг Камчатки. Существенных осадков он не дал, а вот ветер на мысе Лопатка усиливался в порывах до 21 м/с. Циклон умчался на восток, а с материковой части Дальнего Востока усилилось давление антициклона. По его восточной периферии опускается холодный воздух в ночь на среду и в ранние утренние часы при прояснениях грянут заморозки, в Быстринском, Мильковском, Соболевском, Усть-Камчатском, Елизовском районах до 0..-2 градусов.

В четверг и пятницу продолжится вторжение арктического воздуха, в ночные и ранние утренние часы заморозки до -5 градусов охватят юг и север Камчатки.

В пятницу, 31 августа на севере полуострова заморозки усилятся до -7 градусов. / meteonovosti.ru /
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