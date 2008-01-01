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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 04:47 Среда, 29 августа



Последние дни уходящего августа радуют жителей Москвы и Подмосковья своей погодой. Продлит очарование лета еще на день погожий антициклон, который обосновался над Средней Волгой. При переменной облачности днем в столице и области солнечно, сухо и жарко. В послеполуденные часы воздух в Москве "раскалится" до 27..29, в Подмосковье до 24..29 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 750 мм рт ст, что немного выше нормального. Относительная влажность воздуха 25-30%.



Для метеозависимых людей, прежде всего с выраженными спастическими реакциями (гипо - и гипертония, вегетососудистая дистония, атеросклероз, дисрегуляторные нарушения вегетативной нервной системы и эмоциональные нарушения) такая погода по-прежнему является нагрузочной и может стать причиной появления различных симптомов ухудшения самочувствия. Прием медикаментов, рекомендованных врачом, поможет избежать выраженных негативных реакций.



Для вполне здоровых людей, такая погода дает возможность для активного отдыха, прогулок в парках и на воздухе, продлить очарование летних погодных условий. / meteonovosti.ru /



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