Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
29 августа 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:47 Среда, 29 августа

  Последние дни уходящего августа радуют жителей Москвы и Подмосковья своей погодой. Продлит очарование лета еще на день погожий антициклон, который обосновался над Средней Волгой. При переменной облачности днем в столице и области солнечно, сухо и жарко. В послеполуденные часы воздух в Москве "раскалится" до 27..29, в Подмосковье до 24..29 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 750 мм рт ст, что немного выше нормального. Относительная влажность воздуха 25-30%.

Для метеозависимых людей, прежде всего с выраженными спастическими реакциями (гипо - и гипертония, вегетососудистая дистония, атеросклероз, дисрегуляторные нарушения вегетативной нервной системы и эмоциональные нарушения) такая погода по-прежнему является нагрузочной и может стать причиной появления различных симптомов ухудшения самочувствия. Прием медикаментов, рекомендованных врачом, поможет избежать выраженных негативных реакций.

Для вполне здоровых людей, такая погода дает возможность для активного отдыха, прогулок в парках и на воздухе, продлить очарование летних погодных условий. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
+15
Ср.
29 авг.
+28
Чт.
30 авг.
+26
Пт.
31 авг.
+24
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Скотсдейл		 -0
Мосеево

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Грешем

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100