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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:32 Вторник, 28 августа



Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. При небольшой облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 22..24 градуса, по области 20..25 Сохранится южный ветер 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /



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