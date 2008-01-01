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На Крым надвигается аномальная жара



ИА "Метеоновости" / 13:26 Вторник, 28 августа



По Европейскому югу протянулся атмосферный фронт с волнами, который периодически местами проливает дожди кратковременного характера, с грозами, ветер усиливается в порывах до 15 м/с. Но, помимо дождей, поступает и жаркий воздух. Среднесуточная температура воздуха 27 августа в Крыму превысила климатическую норму на 6-8 градусов.



В среду волновой циклон с запада Черного моря отправится на северо-восток, охватывая своим теплым сектором Европейский юг и Крым. В Крыму местами могут перепадать небольшие дожди кратковременного характера, с грозами и порывистым ветром, днем 29..30.



До конца рабочей недели осадки маловероятны и ожидается аномально-жаркая погода с температурой днем 30..35 градусов. Среднесуточная температура воздуха превысит многолетние значения на 7 градусов и более. / meteonovosti.ru /



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