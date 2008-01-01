Новости погоды
На арктических островах рекордное тепло
ИА "Метеоновости" / 13:14 Вторник, 28 августа
Циклоны, которые перемещаются по акваториям арктических морей, не только обеспечивают осадками, но и выносят очень теплый воздух, повышая температуру до рекордных значений.
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Вот и 27 августа на острове Визе, что находится в Карском море, была зафиксирована рекордно высокая температура +4.0, что выше предыдущего на 0.3 градуса, наблюдавшегося в 1961 году. Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 6-8 градусов.
В среду с приближением циклона с запада, пройдут дожди, но температура останется высокой. Но уже в четверг атмосферный вихрь уйдет на север Таймыра, открывая дорогу холодному воздуху. И запоздалое тепло покинет остров Визе. / meteonovosti.ru /