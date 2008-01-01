Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
28 августа 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На арктических островах рекордное тепло

ИА "Метеоновости" / 13:14 Вторник, 28 августа

  Циклоны, которые перемещаются по акваториям арктических морей, не только обеспечивают осадками, но и выносят очень теплый воздух, повышая температуру до рекордных значений.

Вот и 27 августа на острове Визе, что находится в Карском море, была зафиксирована рекордно высокая температура +4.0, что выше предыдущего на 0.3 градуса, наблюдавшегося в 1961 году. Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 6-8 градусов.

В среду с приближением циклона с запада, пройдут дожди, но температура останется высокой. Но уже в четверг атмосферный вихрь уйдет на север Таймыра, открывая дорогу холодному воздуху. И запоздалое тепло покинет остров Визе. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+28
Ср.
29 авг.
+28
Чт.
30 авг.
+26
Пт.
31 авг.
+24
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Басра		 -3
Оруро

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Гуниб

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100