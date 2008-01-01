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Новости погоды
В Западной Сибири грядет похолодание
ИА "Метеоновости" / 13:05 Вторник, 28 августа
Накануне циклон вышел на Омскую область, накрыв зоной сильных дождей, в результате выпало до 17 мм.
Сегодня циклон приподнимется к северу, местами проливая небольшие дожди на юге Тюменской области и в Ханты-Мансийском округе.
В среду циклон стремительно уйдет на северо-восток, оставляя в своей тыловой части Западную Сибирь. С северо-западным и северным ветром начнется вторжение арктического воздуха. В Омской области температура днем понизится до 15..20, на юге Тюменской области до 12..17, в Ханты-Мансийском округе до +18.
В четверг продолжится понижение температуры, которое местами будет сопровождаться дождями разной интенсивности и продолжительности, в отдельных районах с грозами и ветром в порывах до 18 м/с.
В последний рабочий день на этой неделе, осадки перейдут в разряд небольших и пройдут местами, сохранится порывистый ветер, ночью при прояснениях воздух местами остынет до 0 градусов, днем в Омской области до 8..13, на юге Тюменской области и в среднем течении Оби не выше +15 градусов. Среднесуточная температура воздуха окажется ниже многолетних значений на 2-4 градуса. / meteonovosti.ru /
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