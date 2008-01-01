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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:48 Вторник, 28 августа

  В 12 часов в Москве ясная солнечная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном 27..29 градусов, Северном 27..28 градусов, Северо-восточном 26..28 градусов, Восточном 26..28 градусов, Юго-восточном 26..28 градусов, Южном 26..28 градусов, Юго-западном 27 градусов, Западном 26..28 градусов, Северо-западном 27..28 градусов.

В Зеленограде ясно, температура воздуха 27 градусов, на территории Новой Москвы ясно, температура воздуха 26..28 градусов. / meteonovosti.ru /
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местное
+28
Ср.
29 авг.
+28
Чт.
30 авг.
+26
Пт.
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+24
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+48
Басра		 -3
Оруро

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Гуниб

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